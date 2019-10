Bremen. Der Ex-Osnabrücker Christian Groß hat sich längerfristig an Werder Bremen gebunden. Nach Angaben des Bundesligisten wurde der Vertrag mit dem 30-jährigen Fußballer vorzeitig verlängert.

