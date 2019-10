Vielleicht schunkeln sie heute ja auch: Jubilar Rolf Meyer (Mitte) mit VfL-Trainer Daniel Thioune (links) und Assistent Merlin Polzin. Foto: imago images/Huebner

Osnabrück. Am Tag der Deutschen Einheit müssen die VfL-Profis nicht trainieren. Beste Gelegenheit also, dass Torwartcoach Rolf Meyer in Ruhe seinen Geburtstag feiern kann.