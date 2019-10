Osnabrück. Am 24. April 2019 brach sich Konstantin Engel im Spiel des VfL Osnabrück beim SV Drochtersen/Assel das Schien- und Wadenbein. Eine der schwersten Verletzungen im Sport. Nun kämpft sich der Defensiv-Allrounder durch die Reha, um endlich wieder auf dem Platz zu stehen. Aber man muss Geduld haben, weiß er.

