Wieder fit: Lukas Gugganig (links). Foto: imago images/Frey

Osnabrück. „16 oder 17 Profis“ will VfL-Cheftrainer Daniel Thioune am Mittwochnachmittag mit nach Ahlen nehmen, wo der Fußball-Zweitligist am Abend (18.30 Uhr) ein Testspiel beim westfälischen Oberligisten Rot-Weiß Ahlen bestreitet.