Keine gute Erinnerung: 2013 verlor Alexander Dercho (hier gegen Pascal Testroet) mit dem VfL Osnabrück bei Arminia Bielefeld. Foto: imago images/Dünhölter

Osnabrück. Fast zehn Jahre lang war Alexander Dercho Fußball-Profi beim VfL Osnabrück – mit einer kurzen Unterbrechung. Im Sommer musste er nach einer langwierigen Fußverletzung seine Karriere beenden. In seiner Kolumne „Dercho direkt“ beleuchtet er Themen rund um den VfL. Diesmal hat er gleich mehrere Appelle - einen richtet er an die Kritiker, einen an die Ultras.