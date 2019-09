Gibt seiner Mannschaft einen Tag zum Durchatmen: VfL-Trainer Daniel Thioune. Foto: imago images/osnapix

Osnabrück. Nach dem 0:2 in Wiesbaden will sich der VfL Osnabrück so schnell wie möglich schütteln und die Gedanken auf die nächste Aufgabe wenden. An diesem Montag beginnen die Lila-Weißen mit der Vorbereitung auf das Spiel gegen Arminia Bielefeld.