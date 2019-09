Wiesbaden. „Das hätte nicht sein müssen“, sagte VfL-Rechtsverteidiger Bashkim Ajdini nach der 0:2-Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden. Niklas Schmidt sprach von einem „Hallo-Wach für uns alle“ und forderte: „Wir müssen das analysieren und uns dann knallhart ins Gesicht sagen, was wir falsch gemacht haben.“ Dabei zeigte sich Osnabrücks Mittelfeldspieler durchaus selbstkritisch. Die Stimmen zum Spiel.

