"Brückengeflüster" - der VfL-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Osnabrück. Ein Hitlergruß im Stadion, ein Angriff auf ein Mitglied der Ultra-Szene, Sticker von der Identitären Bewegung - all das gibt es auch im Umfeld des VfL Osnabrück. Doch Verein und Fanszene engagieren sich, um den Rechten in ihren Reihen keinen Platz zu lassen. Michael Aschmann vom Fanprojekt und David Kreutzmann von der Violet Crew erklären in dieser Folge des Brückengeflüsters, wie.