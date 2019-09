Osnabrück. Testspiele sind beim VfL Osnabrück ein probates Mittel für Trainer Daniel Thioune, um Spielern aus der zweiten Reihe Einsatzzeit zu geben und neue personelle Konstellationen zu testen. In der kommenden Woche trifft der Fußball-Zweitligist auf einen Ex-Club seines Trainers.

Um die lange Trainingswoche zwischen dem Freitagsspiel in Wiesbaden (27. September) und dem Montagsspiel gegen Arminia Bielefeld (7. Oktober) gut zu nutzen, hat der VfL ein Testspiel bei Rot-Weiß Ahlen vereinbart. Gespielt wird am Mittwoch, 2. Oktober (18.30 Uhr) im Ahlener Wersestadion.

Acht Duelle zwischen VfL und Ahlen

Die Rot-Weißen waren ab 2004 – damals zum Teil noch unter dem Namen LR Ahlen – der letzte Verein in Thiounes aktiver Laufbahn. 2010 beendete er dort seine Karriere und sammelte in der folgenden Saison als Assistent unter Arie van Lent seine ersten Erfahrungen auf der Trainerbank. Zwischen 2000 und 2009 trafen der VfL und die Westfalen sechsmal in der 2. Bundesliga und zweimal in der Regionalliga Nord aufeinander. Der VfL verzeichnete dabei vier Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen.

Inzwischen in der Oberliga

Inzwischen spielen die Rot-Weißen in der Oberliga Westfalen und belegen dort nach sieben Spielen (vier Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage) mit 14 Punkten den ersten Platz vor der punktgleichen Reserve von Preußen Münster.