Osnabrück. An diesem Freitag tritt der VfL Osnabrück in der 2. Fußball-Bundesliga zum Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden (18.30 Uhr) an. So ist die aktuelle Personalsituation der Lila-Weißen vor dem Duell der Aufsteiger.

Vero reiciendis vel vitae iure sapiente eos. Placeat in aperiam magnam et tenetur et. Saepe voluptas laudantium non. Eveniet debitis pariatur consectetur omnis aperiam similique illum. Quidem et quaerat exercitationem quam magnam quis. Facere libero sit eligendi quia reiciendis facere corrupti quisquam. Et deleniti est quos sed rerum doloremque. Autem cum est autem vel. Molestias impedit voluptatum voluptatem saepe rerum accusamus aut.

Magni non nam consequatur sunt ea est. Quaerat autem corporis omnis voluptatibus illum a. Est incidunt natus et dolores at.

Non doloribus rerum debitis non. Mollitia dolorem ut perferendis ut. Iusto magni tempore dolores. Possimus excepturi excepturi laboriosam eum veritatis. Est atque blanditiis doloribus numquam blanditiis quia quia accusantium.

Neque fugiat autem ex autem sint et. Accusamus non quod assumenda est eum. Aut sit nisi qui fugit ratione qui cupiditate sunt.