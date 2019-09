Spalierkinder für Auswärtsspiel des VfL Osnabrück in Hannover gesucht CC-Editor öffnen

Hier wird der VfL Osnabrück am 20. Oktober spielen – die HDI-Arena in Hannover. Foto: Hannover 96

Osnabrück. Beim Einlaufen den Fußballprofis ganz nah sein – das ist möglich, und zwar beim Auswärtsspiel des VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga beim großen Niedersachsenderby bei Hannover 96 am 20. Oktober in der Landeshauptstadt.