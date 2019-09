Osnabrück. Am 20. Oktober ist der VfL Osnabrück zu Gast bei Hannover 96. Eintrittskarten für das Niedersachsenderby sind ab Donnerstag, den 26. September erhältlich. Mitglieder, Crowdfunder und Dauerkartenbesitzer haben ein Vorkaufsrecht für die Partie in der 2. Fußball-Bundesliga. Der freie Vorverkauf startet am 8. Oktober.

