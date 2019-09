Osnabrück. Als kongenialer Partner von Chefcoach Daniel Thioune hat er großen Anteil am sportlichen Erfolg des VfL in den letzten 18 Monaten: Co-Trainer Merlin Polzin ist zu Gast im Podcast Brückengeflüster. Den NOZ-Sportredakteuren Susanne Fetter und Johannes Kapitza erklärt er unter anderem, wie es zu seiner gelben Karte im Spiel gegen den FC St. Pauli kam.

Worum geht's?

Der VfL Osnabrück sich gegen den FC St. Pauli ein 1:1 Unentschieden erkämpft. Einzuschätzen, ob die Mannschaft da einen Punkt gewonnen, oder zwei verloren hat, fällt selbst Co-Trainer Merlin Polzin schwer. Gemeinsam mit den NOZ-Sportredakteuren Susanne Fetter und Johannes Kapitza versucht er, trotzdem eine Antwort zu finden. Außerdem verrät er...

wie die Arbeitsteilung im Trainerteam um Daniel Thioune aussieht,

warum er vor einem Spiel gerne die Social-Media-Accounts der gegnerischen Mannschaft ausspioniert,

und analysiert die Stärken und Schwächen des nächsten Gegners SV Wehen Wiesbaden.

Außerdem mit im Studio ist VfL-Fan Johannes Roggenkamp, der auch als Exil-Osnabrücker noch häufig an der Bremer Brücke ist oder die Spiele des VfL in einer Kölner Kneipe verfolgt. Und dann sollte eigentlich noch der ehemalige VfL-Profi Markus Feldhoff per Telefon zugeschaltet werden. Aber das versuchen wir demnächst nochmal...

