Osnabrück. Bald ist es soweit: Morgen steigt das Kräftemessen mit dem FC St. Pauli - erstmals wieder in der 2. Fußball-Bundesliga seit über zehn Jahren. Heute findet für die Profis das Abschlusstraining für die Partie statt.

Training: Steigt heute um 13.30 Uhr - wie zur Anstoßzeit tags darauf. In der letzten Einheit vor der Partie dürfte aber kein übertriebenes Tempo mehr gefahren werden - das ist ja am Sonntag gefragt.

Hohe Auszeichung: Das Bündnis aus der Fanabteilung, dem Fanprojekt und dem Museum des VfL Osnabrück sowie der Ultra-Gruppierung Violet Crew erhält den renommierten Julius Hirsch Preis des Jahrgangs 2019 vom Deutschen Fußball-Bund. Das Bündnis hatte in der Vergangenheit, insbesondere in der abgelaufenen Spielzeit, viele Projekte rund um Erinnerungs- und Antidiskriminierungsarbeit initiiert und gemeinsam durchgeführt. Mehr zur Preisverleihung lesen Sie hier.



Karten fürs Derby gegen Bielefeld und das Heimspiel gegen Fürth: Am Montag hat der Vorverkauf für die Heimspiele gegen Bielefeld und Fürth begonnen. Für das Derby gegen die Arminia waren am Dienstagabend rund 12200 der 16000 Karten abgesetzt. Der Vorverkauf geht heute weiter. Mehr zu Vorverkaufsmodalitäten und Preisen finden Sie hier.



U18-Fahrt nach Wiesbaden: Das Osnabrücker Fanprojekt bietet eine alkohol- und nikotinfreie Auswärtsfahrt für Jugendliche zum Spiel beim SV Wehen Wiesbaden an (Freitag, 27. September, 18.30 Uhr). Treffpunkt ist um 13 Uhr am Spieltag das Fanprojekt an der Teutoburger Straße 30-32 in Osnabrück. Fahrt und Eintrittskarte kosten zusammen 15 Euro. Die Rückkehr nach dem Spiel wird gegen Mitternacht erwartet. Anmeldungen werden per E-Mail an fanprojekt@osnabrueck.de entgegengenommen.

Die nächsten Spiele:

22. September (Sonntag, 13.30 Uhr): VfL Osnabrück - FC St. Pauli (7. Spieltag)

27. September (Freitag, 18.30 Uhr): SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück (8. Spieltag)

7. Oktober (Montag, 20.30 Uhr): VfL Osnabrück - Arminia Bielefeld (9. Spieltag)

20. Oktober (Sonntag, 13.30 Uhr): Hannover 96 - VfL Osnabrück (10. Spieltag)

27. Oktober (Sonntag, 13.30 Uhr): VfL Osnabrück - Spvg. Greuther Fürth (11. Spieltag)

1. November (Freitag, 18.30 Uhr): SSV Jahn Regensburg - VfL Osnabrück (12. Spieltag)

9. November (Samstag, 13 Uhr): VfL Osnabrück - VfB Stuttgart (13. Spieltag)

22. November (Freitag, 18.30 Uhr): VfL Bochum - VfL Osnabrück (14. Spieltag)

29. November (Freitag, 18.30 Uhr): VfL Osnabrück - Hamburger SV (15. Spieltag)