VfL Osnabrück: Thioune will Wechsel in der Startelf gegen St. Pauli vornehmen

Daniel Thioune. Foto: imago images / osnapix

Osnabrück. Das nächste Heimspiel-Highlight des VfL Osnabrück steht vor der Tür: Am Sonntag um 13.30 Uhr tritt der FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga an der Bremer Brücke an. Trainer Daniel Thioune kündigte auf der Pressekonferenz vor der Partie an, dass es Wechsel in der Startelf im vergleich zur 0:1-Niederlage in Aue geben werde.