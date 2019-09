Julius-Hirsch-Preis nach Osnabrück: Wertvoller als ein Erfolg auf dem Feld

Osnabrück. Es ist die höchste Auszeichnung, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in Sachen Schutz der Menschenwürde und Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus und Intoleranz jährlich vergibt – jetzt geht sie nach Osnabrück. Die Auszeichnung für Fanabteilung, Fanprojekt und das Museum des VfL sowie die Ultra-Gruppierung Violet Crew mit dem renommierten Julius-Hirsch-Preis ist mehr wert als ein Erfolg auf dem Feld, findet unser Kommentator.

