Lädt am Freitag zum Training an die Bremer Brücke: VfL-Coach Daniel Thioune. Foto: imago images/Jan Huebner

Osnabrück. Um 13.30 Uhr empfängt der VfL Osnabrück am Sonntag den FC St. Pauli im Stadion an der Bremer Brücke - an diesem Freitag proben die Zweitliga-Fußballer schon einmal den "Ernstfall". Gleiche Uhrzeit, gleicher Ort lässt Trainer Daniel Thioune an diesem Freitag seine Spieler zum Training antreten. Einziger Unterschied: Zuschauer sind nicht erwünscht.