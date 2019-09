Osnabrück. Das Bündnis aus der Fanabteilung, dem Fanprojekt und dem Museum des VfL Osnabrück sowie der Ultra-Gruppierung Violet Crew erhält den renommierten Julius Hirsch Preis des Jahrgangs 2019 vom Deutschen Fußball-Bund. Das Bündnis hatte in der Vergangenheit, insbesondere in der abgelaufenen Spielzeit, viele Projekte rund um Erinnerungs- und Antidiskriminierungsarbeit initiiert und gemeinsam durchgeführt.

