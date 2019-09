Osnabrück. Zu einer kostenlosen Führung durch die Ausstellung „Zwischen Erfolg und Verfolgung“ über jüdische Spitzensportler vor und nach 1933 laden die Fan-Abteilung des VfL Osnabrück und das Diözesanmuseum die Mitglieder und Fans der Lilaweißen ein.

Die Veranstaltung findet statt am Montag, 23 September um 19 Uhr im Forum am Dom, Domhof 12. Neben der Ausstellung selbst wird Museumsdirektor Hermann Queckenstedt dort auch kurz neue Erkenntnisse zum jüdischen Sport dieser Zeit in Osnabrück thematisieren.

Die VfL-Fan-Abteilung gehört neben dem Stadtsportbund, der Felix-Nussbaum-Gesellschaft und dem Diözesanmuseum zu den örtlichen Trägern des Projektes.