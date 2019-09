Hier wird heute unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert: Die Heimat des VfL Osnabrück an der Bremer Brücke. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Gestern der Mammuttag mit zwei Trainingseinheiten plus Testspiel, heute das Feilen an Feinheiten beim Geheimtraining unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Stadion: Die Vorbereitung des VfL Osnabrück auf das Heimspiel am Sonntag gegen den FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga läuft auf Hochtouren.