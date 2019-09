Osnabrück . Torwart Nils Körber ist schwerer verletzt als zunächst angenommen und fehlt dem VfL Osnabrück auch am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den FC St. Pauli.

