Beim VfL Osnabrück läuft seit dieser Woche der Vorverkauf für das Zweitliga-Derby gegen Arminia Bielefeld. Trotz erhöhter Preise ist die Nachfrage groß. Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Für das Zweitliga-Derby gegen Arminia Bielefeld war der Affenfelsen schon am Dienstagmittag ausverkauft, am Abend (17.30 Uhr) waren 12.198 der 16.000 Tickets abgesetzt. Genau wie für das Spiel am Sonntag gegen St. Pauli ist die Nachfrage trotz erhöhter Kartenpreise groß. Marketing- und Kommunikationsleiter Sebastian Rüther, der beim VfL Osnabrück auch für das Ticketing zuständig ist, erklärt im Interview die Preispolitik und warum die Dauerkarteninhaber ein Vorkaufsrecht haben.