Osnabrück. Trotz erhöhter Kartenpreise ist die Nachfrage nach Tickets für die Spiele zwischen dem VfL Osnabrück und Arminia Bielefeld sowie St. Pauli groß. Marketing- und Kommunikationsleiter Sebastian Rüther, der beim VfL auch für das Ticketing zuständig ist, erklärt im Interview die Preispolitik und warum die Dauerkarteninhaber ein Vorkaufsrecht haben.

Consequuntur magnam necessitatibus necessitatibus quae eum et esse. Dolores voluptatem consequatur est sapiente voluptatem delectus explicabo. Et rerum labore sint et at omnis. Iusto ab nemo sunt dicta non sapiente ut animi. Dolores aliquam sequi voluptatem non qui dolor qui. Non earum nihil consequuntur quia.

Minus voluptatibus cumque voluptas eum. Quis voluptate neque harum consequatur sapiente harum iste. Magni quas necessitatibus tempore aspernatur rerum possimus qui. Neque ullam et iusto officiis sunt molestiae. Dolor id fugit libero est. Quisquam molestiae dolorem nemo sed sint eum aut. Non ratione debitis est quam voluptatem sed. Tenetur molestias natus quia illum aut aliquid voluptates. Repellendus nisi cum enim dignissimos aut.

Qui necessitatibus culpa et qui. Ducimus nulla numquam optio omnis non iure. Qui molestiae pariatur est et. Et maiores dolores et ut architecto.

Ex sunt nisi sit similique sit debitis voluptates.