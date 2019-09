Osnabrück. Trainer Daniel Thioune und Co-Trainer Merlin Polzin haben ihre zum Saisonende auslaufenden Verträge beim VfL Osnabrück vorzeitig bis 2021 verlängert. „Wir sind überzeugt, dass sich die sportliche Weiterentwicklung, die schon stattgefunden hat, in dieser personellen Konstellation fortsetzen kann“, sagte VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes. Die Verlängerung sei auch ein Signal an die Mannschaft, erklärte Thioune seine Motivation zur Unterschrift.

Schmedes dankte Thioune für „offene, faire und zielführende Gespräche“. Auch Geschäftsführer Jürgen Wehlend und die Gremien des Vereins hätten die Verlängerung mit Thioune uneingeschränkt begrüßt, betonte Schmedes.



Thioune: Die besten sportlichen Momente erlebt

Er habe vor 18 Monaten in einer schwierigen Situation das Vertrauen der Vereinsverantwortlichen gespürt, erinnerte sich Thioune an die letzte Pressekonferenz, auf der eine Vertragsverlängerung mit ihm verkündet wurde. Rückblickend seien seine Ankündigungen und Vorstellungen nicht leere Hülsen gewesen, sondern „wir haben es mit Leben und Inhalt gefüllt.“ Er habe die letzten anderthalb Jahre mit der Mannschaft „genießen dürfen, auch wenn mich die Mannschaft manchmal vor Herausforderungen stellt und das ein oder andere graue Haar dazugekommen ist“. Das Team habe aber auch „für die besten sportlichen Momente gesorgt, die ich als Trainer erlebt habe“.

Hier und Jetzt statt Wohlfühloase

Er wolle sich nicht für vergangene Erfolge feiern lassen und auch nicht zu weit in die Zukunft schauen, sondern „tue gut daran, im Hier und Jetzt“ zu leben, erklärte Thioune, warum der Vertrag nur für eine Saison verlängert worden ist. Es sei nicht sein Plan, sich beim VfL in einer „Wohlfühloase“ auszuruhen. Thioune will Entwicklungsperspektiven sehen, auf Dauer auch bei den Trainingsbedingungen: „Natürlich wünsche ich mir Wachstum. Das möchte ich erkennen und dann ist es ja super, dass wir alle weiter gemeinsam wachsen können. Ich werde jetzt aber wegen der Verlängerung keine Dinge fordern, die sich vielleicht nicht kurzfristig umsetzen lassen. Aber ich möchte sehen, dass angeschoben wird und dass man nicht immer nur ziehen muss, und das ist ja gegeben.“

Schmedes: Erst mal Klarheit für das kommende Jahr

Es mache Sinn wenn die Zusammenarbeit „erst mal auf einen Zeitraum begrenzt“ sei. Das schließe nicht aus, dass es eine weitere Verlängerung geben könne, wenn die Perspektive stimmt. „Wenn Wachstumspotenziale weiter gegeben sind, dann geht man eine weitere Zusammenarbeit ein“, skizzierte Thioune seine Vorstellungen. „Ich habe immer betont, dass ich mir eine längerfristige Zusammenarbeit mit Daniel vorstellen kann. Das schließt der Vertrag ja nicht aus. Wir haben nun erst mal Klarheit für das kommende Jahr“, kommentierte Schmedes die Vertragslaufzeit. Über eine mögliche Ausstiegsklausel und die Gültigkeit im Falle eines Abstiegs aus der 2. Bundesliga gab es keine Angaben. Es gebe im Fußball eine grundlegende Dynamik, aber erst einmal sei „die Zusammenarbeit auf die Zeit ausgelegt, die wir geschlossen haben“, sagte Schmedes nur.

Thioune: Ein Signal an die Mannschaft

Von seiner Verlängerung erhofft sich Thioune auch ein Signal an seine Mannschaft: „Ich habe aktuell sehr viel Freude an dieser Mannschaft, die ein unfassbares Entwicklungspotenzial hat, aber auch ein gewisses Maß an Stabilität braucht.“ Die Verlässlichkeit, dass Thioune und sein Assistent Merlin Polzin weiter den Ton angeben, könne auch bei den Spielern für Klarheit sorgen, hofft der Trainer, und „wer Klarheit im Kopf hat, hat auch Klarheit in den Beinen“.

Trainerfrage ein "wichtiger Baustein" für Verhandlungen mit Spielern

Sportdirektor Schmedes sagte, dass die Trainerfrage auch für die Spieler ein „sehr wichtiger Baustein“ in der Zukunftsplanung sei. Die Verlängerung mit Thioune „verschlechtert unsere Position bei dem einen oder anderen Spieler nicht. Es wird aber nicht so sein, dass mich um 15 Uhr fünf Spieler anrufen, die zu den Konditionen verlängern wollen.“

Immerhin: Aus dem Kreis der Mannschaft, die am Morgen von Schmedes über die Vertragsverlängerung informiert worden war, habe es schon einige Glückwünsche gegeben, verriet Thioune. „Der ein oder andere fehlt noch. Vielleicht haben sie es einfach noch nicht gelesen“, scherzte der Trainer.