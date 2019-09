Osnabrück. Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück und Trainer Daniel Thioune wollen ihre Zusammenarbeit auch über das Saisonende hinaus fortsetzen. VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes gab am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt, dass der 2020 auslaufende Vertrag von Thioune vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2021 verlängert worden ist.

Thioune hatte die sportliche Leitung der ersten Mannschaft im Oktober 2017 nach der Beurlaubung von Joe Enochs zunächst vorübergehend übernommen und war einen knappen Monat später zum Cheftrainer befördert worden.

Nach einer Saison, die durchwachsen endete, bauten Thioune und Schmedes den Kader erfolgreich um. In der Spielzeit 2018/19 stürmte der VfL zur Meisterschaft in der 3. Liga und feierte den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Thioune wurde darüber hinaus zum Trainer des Jahres in der 3. Liga gewählt. Mit ihm hat auch Co-Trainer Merlin Polzin seinen Vertrag verlängert.



Im Podcast „Brückengeflüster“ hatte Thioune Anfang September erklärt: „Ich bin als Spieler nie in die 1. Bundesliga gekommen. Das ist ein Fernziel von mir. Aber vielleicht kann ich hier auch etwas entwickeln.“ Er habe „immer betont, dass ich sehr froh bin, hier zu sein. Ich bewege mich gerne da, wo ich mich entwickeln und wo ich etwas entwickeln kann.“ Eine entsprechende Perspektive konnte der VfL anscheinend aufzeigen. Sportdirektor Schmedes hatte zuletzt im Interview mit unserer Zeitung gesagt: „Ich habe zu jeder Zeit betont, dass ich Daniel für einen sehr guten Trainer halte. Mein Ziel ist es, möglichst langfristig mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Der Osnabrücker, der sportlich beim SV Rasensport, dem Osnabrücker SV und dem Post-SV ausgebildet wurde, schaffte 1996 von den Sportfreunden Oesede den Sprung zu den Profis des VfL. Er bestritt 170 Partien (2. Bundesliga, Regionalliga, DFB-Pokal) für die erste Mannschaft der Lila-Weißen und erzielte darin 65 Tore, bevor er 2002 zum VfB Lübeck wechselte. Später folgte der Schritt zu LR Ahlen, wo er 2010 seine aktive Karriere beendete und noch eine Saison als Co-Trainer seine Trainerlaufbahn einschlug. 2013 kehrte er zum VfL zurück und arbeitete in der Nachwuchsabteilung. 2016 erwarb er als U19-Coach des VfL die Fußballlehrer-Lizenz.