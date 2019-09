Warf sich rein in Berlin: Christian Groß (Mitte). Foto: dpa

Berlin. Ein Fußball-Märchen? „Das kann man so sagen“, sagte Christian Groß nach dem 2:1-Sieg des SV Werder Bremen bei Union Berlin in der Fußball-Bundesliga. Dass der Ex-Spieler des VfL Osnabrück mit 30 Jahren sein Startelf-Debüt in der Bundesliga geben würde, ist in der Tat eine Geschichte, an die noch vor kurzem selbst enge Wegbegleiter nicht geglaubt hätten.