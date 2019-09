Gänsehautmoment in Zwickau: Die deutschen U21-Nationalspieler Mats Koehlert, Osnabrücks Felix Agu, Adrian Fein und Maxime Awoudja (von links) bei der Nationalhymne. Foto: imago images / eu-images

Osnabrück. Am Montag ging es vom DFB-Quartier in Leipzig nach Wales. In Wrexham starten die deutschen U21-Fußballer an diesem Dienstag (20 Uhr, live auf ProSieben Maxx und ran.de) in die EM-Qualifikation. Rechtsverteidiger Felix Agu vom VfL Osnabrück spricht im Interview über seine Eindrücke bei der U21.