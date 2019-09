Für den VfL Osnabrueck zuletzt gegen den Karlsruher SC im Einsatz: Anas Ouahim (rechts). Foto: imago images/pmk

Marrakesch. Gleich in der Startelf stand Anas Ouahim, Fußballprofi des VfL Osnabrück, bei seinem Debüt für die U23 Marokkos, die am Wochenende in Marrakesch in der Qualifikation zum Afrika-Cup gegen die Auswahl Malis 1:1 spielte.