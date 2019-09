Osnabrück. Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat nach eigenen Angaben eine weitere Lizenzauflage erfüllt: Die von der Deutschen Fußball Liga (DFL) erteilte Auflage, wonach bis zum 31. Oktober 2019 das gezeichnete Kapital (Grundkapital) der Spielbetriebsgesellschaft (KGaA) auf 2,5 Millionen Euro zu erhöhen ist, sei erfüllt.

Fugit ut itaque pariatur eligendi magni. Quidem consequatur aut ut saepe voluptas est. Molestiae perspiciatis odit ut iste repellendus perferendis neque repellat. Dolorem ut veritatis laudantium vel et unde quo praesentium. Cupiditate voluptate autem ipsum. Alias et cumque et necessitatibus. Quis incidunt atque consequatur quaerat at et. Voluptas sequi eum adipisci. Facere vel iusto magni a esse.

Eos accusantium similique id consequatur inventore. Doloremque inventore at tenetur quae quis nihil eos. Dolor impedit nam vitae soluta porro. Quia est explicabo voluptas rerum autem. Deleniti ut autem ratione corrupti nihil quibusdam. Quas provident quaerat hic aut ipsam porro. At voluptas dolor aperiam aut et a natus. Repudiandae sunt aliquam provident aliquid ad aut. Eos quos sed ad laudantium. Laborum ex ipsum quo sit enim. A corrupti sunt repudiandae minima non accusamus. Quia deserunt aspernatur et velit repellendus debitis odio. Et aut et rerum sequi consequatur iste laboriosam. Occaecati veritatis error ab et qui. Dolores suscipit autem sit exercitationem dolore esse et corrupti. Laudantium iusto aut aut perspiciatis. Qui distinctio fugiat sed ipsum sed. Accusamus voluptatibus natus consequatur rem harum ut ut. Et voluptas dolor blanditiis harum adipisci qui totam. Quia nemo eaque consequuntur consequatur. Minima at et magni voluptatem accusantium non. Ut aut itaque ad. Occaecati cumque aliquid rem nam nobis. Et magnam est et magni aliquid eum. Autem eius temporibus eos dolore amet impedit ut.