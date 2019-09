VfL Osnabrück empfängt Arminia Bielefeld am Montagabend CC-Editor öffnen

Die DFL hat weitere Spieltage in der 2. Fußball-Bundesliga terminiert. Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Die Deutsche Fußball-Liga hat den 9. bis 15. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga terminiert. Damit ist unter anderem klar, dass Arminia Bielefeld an einem Montagabend an die Bremer Brücke kommt. Auch die beiden Heimspiele gegen den VfB Stuttgart und den Hamburger SV sind terminiert.