Riesenfreude nach einem verdienten Sieg: Kapitän Marc Heider gibt auch beim Jubeln den Ton an. Foto: Helmut Kemme

Osnabrück . Ein Sonderlob für zwei seiner Spieler von Trainer Daniel Thioune, ein Glückwunsch des Karlsruher Trainers an den VfL - und ein Debütant gibt zu, dass er sich über die Nominierung ein bisschen gewundert hat. Stimmen nach dem 3:0 des VfL Osnabrück gegen den KSC, gesammelt in der Mixed Zone und in der Pressekonferenz.