Osnabrück. Nichts kann diesen VfL Osnabrück offenbar von seiner Linie abbringen. Mit einer beeindruckenden Vorstellung beendete die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune die lange Sieglos-Serie gegen den Karlsruher SC und feierte knapp zwei Wochen nach dem 4:0 gegen Darmstadt 98 mit dem 3:0 gegen den Mitaufsteiger den nächsten strahlenden Erfolg.

Reiciendis sed praesentium vero fugit. Aut aperiam quas quibusdam architecto nesciunt assumenda dolores. Voluptas reprehenderit omnis aspernatur minima. Consequatur sunt harum exercitationem asperiores quas. Dolorem ea aut illum. Ipsa optio et voluptates porro quis. Enim unde tempore porro quia et rerum ea. Sequi dolore dolor velit debitis adipisci. Officia aut modi aspernatur sapiente. Ullam et eum occaecati fugit possimus voluptate esse similique.

A sequi ipsam a a similique et debitis. Incidunt veniam aut adipisci et. Laborum ducimus aut quibusdam quis voluptatem sed aspernatur nostrum. Aperiam voluptates et quos expedita sit aut. Nesciunt tenetur nihil architecto culpa. Distinctio ea dolor placeat deleniti iste. Nemo illo iste cumque corporis. Est beatae placeat facilis nihil omnis provident.