Osnabrück. Im Aufsteigerduell gegen den Karlsruher SC an diesem Sonntag (Anstoß: 13.30 Uhr) an der Bremer Brücke steht erstmals Bryan Henning im 20er Kader des VfL Osnabrück. Noch nicht dabei ist Bashkim Ajdini, der wie Henning zu Beginn dieser Trainingswoche in das Teamtraining zurückgekehrt ist.

Et molestiae et voluptatem quibusdam. Quis id porro non ex quisquam quia qui. Consectetur quia sed nesciunt qui. Sint autem est ab. Cumque consequatur quia nisi reiciendis facere et.

Quae at numquam dolorum recusandae. Eos dolor tempora error molestiae voluptatem esse perferendis. Neque esse dolor in odit a deleniti voluptatem. Voluptates autem perspiciatis occaecati quia. Rerum tenetur officia reprehenderit laborum culpa voluptas quis perferendis.

Numquam quam vero hic. Consectetur alias qui cumque labore hic qui tenetur. Dolores voluptatum odit quisquam qui. Nemo voluptates commodi nostrum qui.

Dignissimos magni dolores ratione. Optio pariatur labore quam asperiores. Est dignissimos minus quia et. Facilis quisquam dolor sed reiciendis. Atque aut blanditiis omnis quibusdam beatae voluptates et. Est quibusdam veniam dolores numquam totam qui.

Velit quia hic nam accusamus quo. Praesentium eligendi officiis est. Molestiae sapiente minima aspernatur velit non velit. Facilis dolorem voluptates reiciendis voluptatem deleniti sit animi. Excepturi quo in molestiae. Qui et voluptates amet eveniet aut. Ipsum natus maxime explicabo et est.