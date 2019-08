Sofort auf Betriebstemperatur; Philipp Kühn bei seinem Blitzeinsatz in Nürnberg (rechts Adam Susac). Foto: Imago images/Zink

Osnabrück. Am Sonntag empfängt der VfL Osnabrück den Mitaufsteiger Karlsruher SC. Nicht dabei ist der etatmäßige Keeper des VfL: Nils Körber. Für ihn rutscht die Nummer zwei Philipp Kühn in die Startelf. Der freut sich auf die Chance, zu zeigen, was er in der 2. Bundesliga leisten kann.