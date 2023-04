Jubel mit den Fans: Die „Löwen“ Jesper Verlaat, Raphael Holzhauser und Joseph Boyamba (von links) feiern das 3:1 in Ingolstadt. Foto: Imago/Wagner up-down up-down Nächster VfL-Gegner siegt in Ingolstadt Löwen-Trainer Jacobacci kämpft gegen den VfL Osnabrück auch um seinen Job Von Harald Pistorius | 04.04.2023, 07:46 Uhr

Vor gut einer Woche mussten sie in der Kurve zum Rapport antreten und ihre Trikots den wütenden Fans geben. Am Montag feierten sie mit ihren Anhängern einen souveränen Sieg im Derby. Was die „Löwen“-Fans nun am Samstag (14 Uhr) gegen den VfL Osnabrück erwarten, liegt auf der Hand.