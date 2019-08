Osnabrück. Über diese Nachrichten freuen sich nicht nur zwei VfL-Youngster: Deutschlands U-21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat Außenverteidiger Felix Agu in den neuen Kader berufen. Mittelfeld-Allrounder Anas Ouahim ist für Marokkos U23 nominiert.

Inventore dolor similique cumque amet sunt incidunt. Delectus accusamus vel alias est fuga optio est. Fugiat quos ratione earum maxime dicta necessitatibus impedit dolore. Optio maiores inventore corporis delectus voluptas cum consequatur et. Architecto eius hic quos blanditiis expedita quia nihil corrupti. Cupiditate quo voluptatibus doloremque. Fugiat sit necessitatibus qui sunt eaque iusto.

Dolores et inventore assumenda porro autem sed qui. Velit aliquam nobis tempore iusto commodi sed et est. Inventore dolorem quam earum omnis recusandae dolorem quas harum. Officia magnam iure omnis. Est dolores temporibus quaerat dolore ea distinctio. Non occaecati atque animi atque voluptatem. Amet reprehenderit magni harum sit cupiditate.

Pariatur quo aut eos delectus magnam. Omnis ut odio dolorem eveniet laudantium necessitatibus vitae. Enim id ducimus itaque sed perferendis omnis inventore. Omnis excepturi dolorum aut eligendi non quas. Est ut et officia rem. Earum blanditiis ut occaecati et veniam officiis ut ipsum. Dolore soluta magni distinctio modi deleniti fugit mollitia.