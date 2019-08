Osnabrück. Seine Sammlung umfasst mehr als 300 lila-weiße Trikots: Christian Pabst ist dieses Mal zu Gast im "Brückengeflüster". Denn in dieser Ausgabe des Podcasts geht nicht nur um die knappe Niederlage des VfL Osnabrück beim 1. FC Nürnberg, sondern auch um das pink-lila-gestreifte Retro-Trikot

Worum geht's?

Harald Pistorius und Johannes Kapitza sprechen dieses Mal über die Kleiderordnung beim VfL Osnabrück: Mit dem Trikot-Sammler Christian Pabst und dem Fan Ralf Albers klären sie…

warum das pink-lila-gestreifte Retro-Trikot des VfL bei den Fans so gut ankam ,

wer oder was hinter dem Sponsorenaufdruck "Feistel Feuerwerk" steckt,

und wozu ein echter Trikot-Sammler Wäscheklammern braucht - nämlich nicht für die Reinigung seiner Schätze.

Nicht im Studio, aber per Telefonschalte trotzdem dabei: Helmut Kalthoff, der als Manager am Design des beliebten Trikots beteiligt war. Und Paul Linz, der den legendären Stoff in den 80er Jahren als Stürmer des VfL tragen durfte.

