Wieder bereit: (von links) Anas Ouahim, Marc Heider, Ulrich Taffertshofer, Joost van Aken. Foto: Kemme

Osnabrück. Das ,,Unternehmen Nürnberg" geht in die heiße Phase. An diesem Samstag startet der VfL seine Reise in Richtung Frankenland.