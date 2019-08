Mein Vorschlag für die Kabine: ein Bild, auf dem alle jubeln! Foto: imago images/Kremser, David Ebener, Grafik: NOZ/Hente

Osnabrück. Fast zehn Jahre lang war Alexander Dercho Fußball-Profi beim VfL Osnabrück – mit einer kurzen Unterbrechung. Im Sommer musste er nach einer langwierigen Fußverletzung seine Karriere beenden. In seiner neuen Kolumne „Dercho direkt“ beleuchtet er regelmäßig Themen rund um den VfL – diesmal widmet er sich dem 4:0 gegen Darmstadt und erklärt, was dieses Team so besonders macht.