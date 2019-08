1988: Roland Twyrdy im Trikot des VfL Osnabrück. Foto: imago images/Rust

Osnabrück. Freier Tag nach dem 4:0-Sieg gegen Darmstadt? Gibt es diese Woche nicht. Schließlich steht am Sonntag das nächste wichtige Auswärtsspiel des VfL Osnabrück in der 2. Fußball-Bundesliga beim 1. FC Nürnberg an. Einmal wird daher heute trainiert. Ein ehemaliger Spieler hat zudem Geburtstag und sogar einen runden.