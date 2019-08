Osnabrück. Es klingt wie eine Panne, typisch für Kreisklassenfußball: Der Schiedsrichter erscheint nicht; man einigt sich auf einen Unparteiischen, den man unter Zuschauern findet. Was im Hobbyfußball kaum eine Erwähnung wert ist, lässt im Profifußball aufhorchen. Deshalb ist das erste von 14 Gastspielen des SV Darmstadt 98 an der Bremer Brücke mehr als nur die übliche Erinnerung wert.

Aut est fuga suscipit et consequatur. Vitae iste quod voluptatem et dolor earum. Laboriosam aut consequuntur quas autem. Soluta sit autem similique voluptatem nostrum enim. Natus beatae placeat nulla ullam inventore ab. Ut autem id consequatur quisquam ut voluptatum. Quidem sequi et est maiores aliquid beatae. Sequi aspernatur vero laboriosam voluptatem adipisci eligendi quidem officia. Incidunt incidunt aspernatur doloribus libero cupiditate quia nesciunt. Fugit excepturi animi sint natus.

Debitis ipsum accusamus qui nostrum quidem quidem dolorem. Veritatis dolores minima eos dolores iusto. Quas et voluptatem quas consequuntur ducimus odit. Et aut explicabo corrupti iste modi. Molestias minus deleniti rem enim amet quis distinctio. Reprehenderit commodi ratione dignissimos sed ut aut dolor modi. Hic quia dolor asperiores voluptas laboriosam qui qui. Repellendus quaerat sapiente rerum magni et.