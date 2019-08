Zum Stimmungsboykott der Violet Crew: Die Vielfalt der VfL-Fanszene als Chance

Osnabrück. Die Violet Crew, Ultra-Fangruppierung des Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück, will aus Protest gegen Montagsspiele während der ersten Halbzeit gegen den SV Darmstadt 98 schweigen. Das ist nachvollziehbar, weil sie gute Argumente für diesen Schritt vorbringt, findet Kommentator Benjamin Kraus, der zudem glaubt, dass sich gute Stimmung und das Eintreten für Werte in einer vielfältigen Fanszene nicht ausschließen müssen.

