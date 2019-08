Erster Tag, erster Einsatz: VfL-Neuzugang Joost van Aken. Foto: Helmut Kemme

Osnabrück. Mit einem langen Trainingstag hat Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück am gestrigen Mittwoch die Vorbereitung auf das Heimspiel am kommenden Montag (20.30 Uhr) gegen den SV Darmstadt 98 aufgenommen. Nach den Trainingseinheiten am Vor- und Nachmittag schlossen die Lila-Weißen den Tag mit einem kurzfristig anberaumten Testspiel gegen den SC Wiedenbrück ab. Die Elf von Trainer Daniel Thioune gewann die Partie gegen den Oberligisten mit 5:1.