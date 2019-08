Osnabrück. Ein komplett freier Tag für die Profis - kurz durchschnaufen nach dem intensiven Saisonauftakt beim VfL Osnabrück einschließlich des spannenden DFB-Pokalspiels bei RB Leipzig. Das bietet die Chance, einmal in den Fokus zurücken, was ansonsten rund um den Fußball-Zweitligisten passiert. Hier eine Übersicht.

Training: An diesem Dienstag haben die Profis frei - die nächste Aufgabe gegen Darmstadt 98 wartet erst am kommenden Montag. Ab Mittwoch wird wieder trainiert.

Neues Format auf die Ohren: Der neue NOZ-Podcast "Brückengeflüster" geht in die 3. Runde. Diesmal zu Gast: Lothar Gans. Der 66-Jährige kennt den VfL wie kaum ein anderer. Als Spieler absolvierte er insgesamt 293 Spiele in der 2. Bundesliga für die Lila-Weißen. Später war er unter anderem als Manager, Trainer, Geschäftsführer und Sportkoordinator tätig. Mit ihm und VfL-Fan Frank Hörnschemeyer sprachen die NOZ-Redakteure Harald Pistorius und Stefan Alberti über die knappe 2:3-Niederlage gegen RB Leipzig. Der Podcast ist jetzt abrufbar - hier können Sie auch die ersten beiden Folgen hören.

Dercho direkt: Die Kolumne des Ex-VfL-Profis Alexander Dercho beschäftigt sich auch mit dem Pokalspiel gegen RB Leipzig. Seine Sicht der Dinge ist hier nachzulesen.

Außenansicht von Guido Schäfer: Der Ex-Profi von Mainz 05 und heutige Sportredakteur der Leipziger Volkszeitung schreibt hier über die Bremer Brücke.

Tickets: Seit vergangener Woche sind bereits Karten für die Spiele in der 2. Bundesliga gegen den SV Darmstadt 98 (19. August, 20.30 Uhr) und den Karlsruher SC (1. September, 13.30 Uhr) erhältlich. Eintrittskarten gibt es im Fanshop an der Bremer Brücke, im Sporthaus L&T, über die Ticket-Hotline 01806 771899, den Online-Shop sowie in den externen Vorverkaufsstellen.

Retro-Trikot: Seit Sonntag ist es erhältlich – die Rede ist vom Kultdress aus der Saison 1985/86 – übrigens auch das Lieblingstrikot von VfL-Cheftrainer Daniel Thioune. Fans, Stadionbesucher und Fußballromantiker konnten sich nun ein Remake sichern - und haben das auch in großer Anzahl getan in den Fanshops, bei L&T und im Online-Shop unter www.vfl.de/shop. Deshalb sind viele Größen bereits ausverkauft - der VfL prüft derzeit eine Nachbestellung.

U18-Fahrt nach Nürnberg: Die nächste zweitägige alkohol- und nikotinfreie U18-Fahrt zum Auswärtsspiel des VfL steht an: Am Sonntag, den 25.08.2019 um 13:30 Uhr trifft der VfL auf den 1. FC Nürnberg - und das Fanprojekt bringt minderjährige VfL-Anhänger hin. Treffpunkt ist bereits am Samstag (24.08.) um 9 Uhr am Fanprojekt in der Teutoburger Straße, die Rückkehr ist am Sonntag gegen 21 Uhr ebenfalls am Fanprojekt geplant. Die Kosten belaufen sich für die Hin- und Rückfahrt, Übernachtung, Eintrittskarte und Rahmenprogramm auf 40 Euro. Anmeldungen werden bis zum 21.08.2019 unter fanprojekt@osnabrueck.de entgegengenommen.



Blutspende: Am Donnerstagnachmittag (15. August, ab 14.30 Uhr) haben alle Osnabrücker wieder die Möglichkeit, in den Räumlichkeiten der Bremer Brücke Blut zu spenden und so Leben zu retten. Das Deutsche Rote Kreuz hat erneut einen Blutspendetag in den VIP-Räumlichkeiten der Bremer Brücke organisiert. Von 14.30 Uhr bis 20 Uhr sind alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker aufgerufen, dabei zu sein und ihren Teil zur Lebensrettung beizutragen. Für die leibliche Verpflegung ist gesorgt. Der VfL bittet alle Teilnehmer darum, an den Personalausweis denken. Der Zugang erfolgt über die Scharnhorststraße beim Eingang zum VIP-Bereich der Bremer Brücke.

