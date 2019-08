Der neue VfL-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung heißt "Brückengeflüster". Foto: Michael Gründel, Grafik: NOZ

Osnabrück. Was für ein Spektakel am Montagabend! Mit einem überragenden 4:0 ließ die Mannschaft die Brücke beben - und das trotz zwischenzeitlichem Stimmungsboykotts der Ultras. Nach dem Spiel zu Gast: Ex-VfL-Präsident Dirk Rasch und Fan Volker Blüml. Am Telefon: Sky-Reporter Hansi Küpper.