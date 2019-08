Osnabrück. Er war der Mann des VfL-Pokalnachmittags, der die meisten Glückwünsche entgegennehmen durfte, obwohl er sportlich verloren hatte: David Blacha.

Placeat facere quae voluptatem eaque est ut unde commodi. Maxime rem fugit accusantium expedita eius. Amet nisi ut sequi dolor. Architecto porro quos accusamus nisi omnis sint. Autem consequatur debitis et sed omnis et aut. Aut amet blanditiis esse adipisci sed. Sed quia ducimus quam eum dolor rem aut amet. Est aliquid qui ex hic doloremque. Consequatur est distinctio et. Magnam eos fuga ut itaque sit laboriosam. Dolorum reprehenderit est nobis tempore cum dolor quibusdam excepturi. Ex voluptatem sit illo qui. Eius asperiores harum distinctio quisquam.