Feuerzeugwurf und Spielabbruch in Osnabrück: Die Strafen, die Folgen CC-Editor öffnen

Der bittere Moment: Schiedsrichter Martin Petersen (M.) krümmt sich und unterbricht das Spiel, nachdem er von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde. Die VfL-Spieler Alexander Dercho (l.) und Halil Savran versuchen die Szene zu beruhigen. Foto: Friso Gentsch/dpa

Osnabrück. An diesem Sonntag (15.30 Uhr) kommt es an der Bremer Brücke zum Pokalduell zwischen dem VfL Osnabrück und RB Leipzig. Das Spiel hat eine Vorgeschichte. Am 10. August 2015 trafen die beiden Klubs schon einmal aufeinander. Dies ist die dramatische Geschichte dieser Partie: