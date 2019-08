Osnabrück. Das Stadion füllt sich weiter: Nach Angaben des VfL Osnabrück wurden bislang rund 13 600 Eintrittskarten für das DFB-Pokalspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen RB Leipzig verkauft.

In der Zahl 13 600 seien auch die etwa 940 von RB-Anhängern erworbenen Tickets enthalten. Die Leipziger hätten ihre Plätze im Gäste-Stehplatzbereich auf der Westkurve und in Block K auf der Nordtribüne hätten. „Auf Heimseite sind die Stadionbereiche Ostkurve, ,Affenfelsen' und die Sitzplatztribünen Nord und Süd ausverkauft", so der VfL. Es seien noch Eintrittskarten für die Westkurve (rund 900), die Joe-Enochs-Kindertribüne (30) und für den VIP-Bereich auf der Südtribüne im Verkauf. Diese könnten im Fanshop an der Bremer Brücke, im Sporthaus L&T und im Online-Shop des VfL erworben werden. „Im Vorverkauf kann der obligatorische Aufschlag umgangen werden, der am Spieltag an den Tageskassen und im Stadion-Shop erhoben wird. Der Fanshop am Stadion öffnet am Sonntag um 12 Uhr."