Osnabrück. Schon vor dem DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzip am Sonntag haben bereits zwei Osnabrücker gewonnen.

Joachim Gerhardt und Theresia Thomas haben beim NOZ-Gewinnspiel, das in der VfL-Beilage zum Saisonstart stand, mitgemacht und jeweils zwei VIP-Tickets für das Pokalspiel in der NOZ-Geschäftsstelle erhalten. „Ich habe mich gefreut, als mich die NOZ am Dienstag angerufen hat“, sagt Theresia Thomas und ergänzt, „Kurz vorher habe ich nach Tickets geschaut, aber auf der Nord-Tribüne waren schon alle weg.“

"Mit ein bisschen Glück 3:2 für Osnabrück"

Gerhardt aus Melle liest gerne die Berichte über den VfL und wenn ein Gewinnspiel dabei ist, füllt er es aus und versucht sein Glück – dieses Mal erfolgreich. Wen möchte der Meller mitnehmen? „Meine Ehefrau“, sagt er und hofft, dass es „ein spannendes Spiel wird, es vielleicht in die Verlängerung geht mit Elfmeterschießen.“ Sein Tipp? „Mit ein bisschen Glück 3:2 für Osnabrück.“ Thomas tippt auf ein 2:1 für den VfL.

Hier gehts zu den Texten in der VFL-Beilage: noz.de/mehr/sonderveroeffentlichung/vflosnabrueck2019