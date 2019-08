Osnabrück. Während sich der VfL Osnabrück auf den Pokalkracher an diesem Sonntag (15.30 Uhr) gegen RB Leipzig vorbereitet, absolviert Innenverteidiger Maurice Trapp die letzten Tage seiner Reha-Maßnahme. Noch ist aber keine nachhaltige Besserung in Sicht. Weiter nicht im Mannschaftstraining ist auch Rechtsverteidiger Bashkim Ajdini.

Innenverteidiger Trapp, der seit Anfang Mai 2019 wegen Rückenproblemen fehlt, hat die sechswöchige Reha-Maßnahme in Donaustauf so gut wie hinter sich. „Jeder kann sich wohl vorstellen, wie ich mich fühle“, sagt der 27-Jährige, „nach einer so erfolgreichen Saison nicht dabeisein zu können, wenn die Mannschaft in die 2. Bundesliga startet…“ Der im Sommer 2018 vom Chemnitzer FC verpflichtete Abwehrspieler war Leistungsträger und Führungsfigur des Aufstiegsteams. Wie groß die Wertschätzung von Trapp ist, wurde deutlich, als er in Abwesenheit von Team und Trainer zum Vizekapitän gewählt wurde. In den nächsten Tagen sollen weitere Untersuchungen klären, mit welcher Therapie ihm geholfen werden kann.



Henning absolviert Laufeinheit

Neben den Langzeitverletzten fehlte am Dienstag im Mannschaftstrainig auch erneut Ajdini. Der Rechtsvereidiger leidet seit Längerem unter einer Adduktorenverletzung und verpasste deshalb bereits die ersten beiden Saisonspiele des VfL Osnabrück in der 2. Fußball-Bundesliga. Auch das DFB-Pokalspiel gegen Leipzig für den Rechtsverteidiger damit noch zu früh kommen. Mittelfeldspieler Bryan Henning (Syndesmosebandanriss) absolvierte am Rande des Trainings im Sportpark Illoshöhe eine Laufeinheit. "Dabei ging es vor allem darum, zu sehen, wie rund er läuft", erklärte VfL-Trainer Daniel Thioune.

RB startet Mittwoch mit Vorbereitung auf Osnabrück

Sonntag und Montag hatten die Spieler des VfL Osnabrück frei. Bundesligist RB Leipzig, der sich aktuell noch mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison befinden, startet erst am Mittwoch in die Vorbereitung auf das Pokalspiel in Osnabrück. RB-Trainer Julian Nagelsmann gab seinen Spielern Montag und Dienstag frei.

Das Training des VfL vorzeitig abbrechen musste Manuel Farrona Pulido. Der 26-Jährige war bei einer Übung umgeknickt und humpelte gut eine Stunde vor Ende des Trainings in die Kabine. "Er hatte Schmerzen und musste daher abbrechen", sagte Thioune. Für die anderen Spieler seines Kaders standen an diesem Tag unter anderem Torabschluss und Fußball-Tennis auf dem Programm. "Der Torabschluss hat gut geklappt, wir sind zufrieden", sagte Kapitän Marc Heider, der sich schon auf die Pokalpartie an diesem Sonntag freut.

Heider: Wollen Chance nutzen, wenn sie sich uns bietet

"Das ist eine riesen Chance für uns, sich mit so einem Gegner zu messen", erklärte Heider: "Im Pokal hast Du einmal 90 Minuten, in denen man alles geben muss, was man hat. Wir wollen das Spiel so lange wie möglich offen halten und dann diese eine Chance nutzen, wenn sie sich uns bietet." Der Kapitän hofft dabei auch auf die Unterstützung der Fans. "Die Brücke wird beben, die Fans werden uns nach vorne peitschen. Ich glaube, die meisten Klubs sind nicht begeistert, wenn sie hier hinfahren müssen."

Ehrung für Körber

Unabhängig vom Ergebnis gegen RB steht in der Woche nach dem Pokalspiel eine Ehrung auf dem Programm. Vier Monate nach seiner Wahl zu Niedersachsens "Fußballer des Jahres" wird der Osnabrücker Torwart Nils Körber offiziell geehrt. Am Freitag, 16. August, erhält der 21-Jährige in Barsinghausen den Pokal und den "Goldenen Schuh" des Niedersächsischen Fußballverbandes.